Слуцкий намекнул на референдум в Донбассе

21 мая 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий заявил, что жители Донбасса решат свою судьбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Донецкой Народной республике в ближайшее время произойдут «знаковые события», как это было в Крыму. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным. «Уверен, что в течение ближайших месяцах здесь произойдут знаковые события. Население ДНР и ЛНР выскажет свою позицию, как ранее в Крыму и Севастополе, как они сами считают: как жить дальше. Это позиция их собственная, а не Киева», — приводит РИА «Новости» слова Слуцкого. С аналогичным заявлением ранее выступал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сказал, что после окончания спецоперации на Украине исторические территории Донбасса будут освобождены, а дальнейшую судьбу региона определят его жители. Спецоперация проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. В ДНР не исключают возможности вхождения в состав России, но вопрос будут обсуждать после полного освобождения, заявлял глава республики Денис Пушилин.

В Донецкой Народной республике в ближайшее время произойдут «знаковые события», как это было в Крыму. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным. «Уверен, что в течение ближайших месяцах здесь произойдут знаковые события. Население ДНР и ЛНР выскажет свою позицию, как ранее в Крыму и Севастополе, как они сами считают: как жить дальше. Это позиция их собственная, а не Киева», — приводит РИА «Новости» слова Слуцкого. С аналогичным заявлением ранее выступал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он сказал, что после окончания спецоперации на Украине исторические территории Донбасса будут освобождены, а дальнейшую судьбу региона определят его жители. Спецоперация проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. В ДНР не исключают возможности вхождения в состав России, но вопрос будут обсуждать после полного освобождения, заявлял глава республики Денис Пушилин.