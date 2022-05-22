Глава Pfizer Бурла предрек создание лекарства от рака

23 мая 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Наука близка к успехам в лечении рака, считает глава Pfizer Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Научное сообщество очень близко к значительным достижениям в лечении рака. В этом уверен Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. «Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT. По его прогнозам, в ближайшие годы появятся значительные улучшения в процессе лечения этого заболевания. Он отметил, что более, чем уверен в положительном исходе в данной области. Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщала пресс-служба Минобрнауки РФ на официальном сайте.

Научное сообщество очень близко к значительным достижениям в лечении рака. В этом уверен Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. «Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT. По его прогнозам, в ближайшие годы появятся значительные улучшения в процессе лечения этого заболевания. Он отметил, что более, чем уверен в положительном исходе в данной области. Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщала пресс-служба Минобрнауки РФ на официальном сайте.