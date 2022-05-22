22 мая 2022

Глава Pfizer Бурла предрек создание лекарства от рака

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Наука близка к успехам в лечении рака, считает глава Pfizer Фото:

Научное сообщество очень близко к значительным достижениям в лечении рака. В этом уверен Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

«Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT.

По его прогнозам, в ближайшие годы появятся значительные улучшения в процессе лечения этого заболевания. Он отметил, что более, чем уверен в положительном исходе в данной области.

Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщала пресс-служба Минобрнауки РФ на официальном сайте.

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Научное сообщество очень близко к значительным достижениям в лечении рака. В этом уверен Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. «Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT. По его прогнозам, в ближайшие годы появятся значительные улучшения в процессе лечения этого заболевания. Он отметил, что более, чем уверен в положительном исходе в данной области. Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщала пресс-служба Минобрнауки РФ на официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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