Глава Pfizer Бурла предрек создание лекарства от рака

Научное сообщество очень близко к значительным достижениям в лечении рака. В этом уверен Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.
«Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT.
По его прогнозам, в ближайшие годы появятся значительные улучшения в процессе лечения этого заболевания. Он отметил, что более, чем уверен в положительном исходе в данной области.
Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщала пресс-служба Минобрнауки РФ на официальном сайте.
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Научное сообщество очень близко к значительным достижениям в лечении рака. В этом уверен Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. «Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT. По его прогнозам, в ближайшие годы появятся значительные улучшения в процессе лечения этого заболевания. Он отметил, что более, чем уверен в положительном исходе в данной области. Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета разработали лекарство для лечения рака. Об этом сообщала пресс-служба Минобрнауки РФ на официальном сайте.