В Польше заявили о желании Германии сплотиться с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Германия хочет править Европой вместе с Россией, считает Павел Сорока Фото:

Германия всегда хотела сплотиться в Россией, чтобы «править» Европой. Такое мнение высказал профессор Университета Яна Кохановского в Кельце Павел Сорока.

«Еще правительство Шредера сосредоточилось на тесных отношениях с Россией, чтобы совместно править Европой. Несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. Она не изменилась до сегодняшнего дня», — сказал Сорока в интервью польскому порталу Niezalezna.pl.

Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с РФ и президентом Владимиром Путиным. В Европарламенте также проголосовали за введение против Шредера санкции из-за его дружбы с Россией.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Германия всегда хотела сплотиться в Россией, чтобы «править» Европой. Такое мнение высказал профессор Университета Яна Кохановского в Кельце Павел Сорока. «Еще правительство Шредера сосредоточилось на тесных отношениях с Россией, чтобы совместно править Европой. Несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. Она не изменилась до сегодняшнего дня», — сказал Сорока в интервью польскому порталу Niezalezna.pl. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с РФ и президентом Владимиром Путиным. В Европарламенте также проголосовали за введение против Шредера санкции из-за его дружбы с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...