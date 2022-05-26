В Польше заявили о желании Германии сплотиться с Россией

26 мая 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

Германия хочет править Европой вместе с Россией, считает Павел Сорока Фото: Николай Бастриков © URA.RU Германия всегда хотела сплотиться в Россией, чтобы «править» Европой. Такое мнение высказал профессор Университета Яна Кохановского в Кельце Павел Сорока. «Еще правительство Шредера сосредоточилось на тесных отношениях с Россией, чтобы совместно править Европой. Несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. Она не изменилась до сегодняшнего дня», — сказал Сорока в интервью польскому порталу Niezalezna.pl. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с РФ и президентом Владимиром Путиным. В Европарламенте также проголосовали за введение против Шредера санкции из-за его дружбы с Россией.

Германия всегда хотела сплотиться в Россией, чтобы «править» Европой. Такое мнение высказал профессор Университета Яна Кохановского в Кельце Павел Сорока. «Еще правительство Шредера сосредоточилось на тесных отношениях с Россией, чтобы совместно править Европой. Несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. Она не изменилась до сегодняшнего дня», — сказал Сорока в интервью польскому порталу Niezalezna.pl. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с РФ и президентом Владимиром Путиным. В Европарламенте также проголосовали за введение против Шредера санкции из-за его дружбы с Россией.