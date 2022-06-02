Российские банки начали продавать наличные доллары и евро

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Доллары. Курган, купюра, курс доллара
Наличные доллары и евро можно купить в некоторых российских банках Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские банки объявили о начале продажи наличных долларов и евро. Валюту в настоящее время можно приобрести в нескольких финансовых организациях РФ.

«Российские банки заявили о начале продаж наличных долларов и евро. Приобрести валюту можно в Совкомбанке, „Уралсибе“, Уральском банке реконструкции и развития и в „Зените“», — сообщает агентство MSK1.

Из-за вынужденной спецоперации на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели против России экономические санкции. Рассчитывалось, что это обрушит экономику страны. Однако российские власти в ответ приняли решение запретить продажу валюты внутри РФ, чем ослабил зарубежную валюту.

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Российские банки объявили о начале продажи наличных долларов и евро. Валюту в настоящее время можно приобрести в нескольких финансовых организациях РФ. «Российские банки заявили о начале продаж наличных долларов и евро. Приобрести валюту можно в Совкомбанке, „Уралсибе“, Уральском банке реконструкции и развития и в „Зените“», — сообщает агентство MSK1. Из-за вынужденной спецоперации на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели против России экономические санкции. Рассчитывалось, что это обрушит экономику страны. Однако российские власти в ответ приняли решение запретить продажу валюты внутри РФ, чем ослабил зарубежную валюту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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