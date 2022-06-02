Российские банки начали продавать наличные доллары и евро

Российские банки объявили о начале продажи наличных долларов и евро. Валюту в настоящее время можно приобрести в нескольких финансовых организациях РФ.
«Российские банки заявили о начале продаж наличных долларов и евро. Приобрести валюту можно в Совкомбанке, „Уралсибе“, Уральском банке реконструкции и развития и в „Зените“», — сообщает агентство MSK1.
Из-за вынужденной спецоперации на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели против России экономические санкции. Рассчитывалось, что это обрушит экономику страны. Однако российские власти в ответ приняли решение запретить продажу валюты внутри РФ, чем ослабил зарубежную валюту.
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