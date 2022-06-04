В Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка

05 июня 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Слуцкий призвал привлечь боевиков ВСУ к ответственности за обстрел Донецка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все военные преступники должны быть привлечены к ответственности, в том числе за обстрел Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка», — сказал Слуцкий в беседе с ТАСС. Он также добавил, что обстрел Донецка со стороны ВСУ является очередным подтверждением «необходимости проводимой Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса. 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. В Ворошиловском районе Донецка националисты выпустили 40 ракет. В результате массированных обстрелов погибли пять человек, еще 20 — получили ранения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Все военные преступники должны быть привлечены к ответственности, в том числе за обстрел Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка», — сказал Слуцкий в беседе с ТАСС. Он также добавил, что обстрел Донецка со стороны ВСУ является очередным подтверждением «необходимости проводимой Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса. 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. В Ворошиловском районе Донецка националисты выпустили 40 ракет. В результате массированных обстрелов погибли пять человек, еще 20 — получили ранения.