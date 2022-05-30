Киев пригрозил США истерикой из-за поставок вооружений

31 мая 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Украина устроит истерику, если США не предоставят РСЗО, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова устроить США показательную истерику, если Белый дом откажется предоставлять ей реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет <…>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал Алексей Арестович, передает украинское издание «Страна». Кроме того, по его мнению, американский президент Джо Байден дал понять, что США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности, которыми ВСУ могли бы производить обстрелы по территории России. Он добавил, что украинским войскам «с головой хватит» ракет дальностью 70 километров. Ранее сообщалось, что Джо Байден отказался отправлять на Украину ракеты большой дальности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил решение американского главы, отметив, что он поступил разумно. США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы.

Украина готова устроить США показательную истерику, если Белый дом откажется предоставлять ей реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет <…>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал Алексей Арестович, передает украинское издание «Страна». Кроме того, по его мнению, американский президент Джо Байден дал понять, что США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности, которыми ВСУ могли бы производить обстрелы по территории России. Он добавил, что украинским войскам «с головой хватит» ракет дальностью 70 километров. Ранее сообщалось, что Джо Байден отказался отправлять на Украину ракеты большой дальности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одобрил решение американского главы, отметив, что он поступил разумно. США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы.