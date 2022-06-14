Глава ДНР согласился объединить национальные общины ДНР

Инициатива была озвучена в ходе рабочей поездки совместно с руководителем ФАДН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава ДНР Денис Пушилин согласился создать Дом народов Донбасса с целью объединить все национальные общины республики. Об этом сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева.

«Донбасс — многонациональный регион, поэтому одной из моих первых инициатив на должности руководителя Дома народов России стало создание Дома народов Донбасса. Данная инициатива была озвучена в ходе рабочей поездки совместно с руководителем ФАДН (Федерального агентства по делам национальностей) России в Донбасс и поддержана главой ДНР Денисом Пушилиным», — сказала Полежаева в разговоре с РИА «Новости».

По ее словам, национальные общины освобожденных территорий активно сотрудничают со всеми народами России. Она отметила, что на сегодняшний день Дом народов России (создан 4 марта 2020 года) обсуждает с Общественной палатой ДНР реализацию гуманитарных акций, а также координацию совместных мероприятий на их территории.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин попросил Россию предоставить Донбассу дополнительные союзнические силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главной целью спецоперации России на Украине является защита ДНР и ЛНР. При этом он не ответил на вопрос о дополнительной поддержке ДНР и переадресовал его в Минобороны РФ.