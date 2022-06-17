Челябинск обменяется с Пермью туристскими маршрутами

17 июня 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Челябинские озера, горы и промышленность заинтересовали пермских туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 23—25 июня пермским туристам в рамках проекта «Давайте дружить домами» покажут достопримечательности четырех городов. Как рассказали URA.RU инициаторы проекта, такая же насыщенная экскурсионная программа ждет челябинцев в Перми. «В ходе тура выходного дня посетим четыре города: Челябинск, Миасс, Златоуст и Сатку. Идея появилась в ходе рекламного тура в Челябинскую область. У соседнего региона столько интересных мест, а пермяки про них не знают», — рассказала автор проекта Юлия Пивоварова. В Челябинске туристская группа из Перми посетит Исторический музей области, в Миассе побывает в Ильменском заповеднике и музее пельменя, в Златоусте ознакомится с тонкостями производства гравюры на стали, в Сатке полюбуется домами на въезде в город и отвалами «Магнезита», похожими на соликамские. Встреча с челябинцами, объездившими в то же время Пермский край, состоится на территории Свердловской области. Участники групп обменяются впечатлениями. Развитие внутреннего туризма нашло отражение в соглашениях, подписанных 16 июня губернатором Алексеем Текслером с главами двух регионов — Алтайского края и Удмуртии. Среди прочего, предполагается налаживание связей в сфере взаимных поездок жителей друг к другу. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области 23—25 июня пермским туристам в рамках проекта «Давайте дружить домами» покажут достопримечательности четырех городов. Как рассказали URA.RU инициаторы проекта, такая же насыщенная экскурсионная программа ждет челябинцев в Перми. «В ходе тура выходного дня посетим четыре города: Челябинск, Миасс, Златоуст и Сатку. Идея появилась в ходе рекламного тура в Челябинскую область. У соседнего региона столько интересных мест, а пермяки про них не знают», — рассказала автор проекта Юлия Пивоварова. В Челябинске туристская группа из Перми посетит Исторический музей области, в Миассе побывает в Ильменском заповеднике и музее пельменя, в Златоусте ознакомится с тонкостями производства гравюры на стали, в Сатке полюбуется домами на въезде в город и отвалами «Магнезита», похожими на соликамские. Встреча с челябинцами, объездившими в то же время Пермский край, состоится на территории Свердловской области. Участники групп обменяются впечатлениями. Развитие внутреннего туризма нашло отражение в соглашениях, подписанных 16 июня губернатором Алексеем Текслером с главами двух регионов — Алтайского края и Удмуртии. Среди прочего, предполагается налаживание связей в сфере взаимных поездок жителей друг к другу.