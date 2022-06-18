Глава Мелитополя назвала дату начала работы Пенсионного фонда

18 июня 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

С 1 июля Пенсионный фонд в Мелитополе начинает принимать заявления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заново создаваемое в Мелитополе управление Пенсионного фонда начнет принимать первые заявления на выплаты с 1 июля. Об этом сообщила глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Галина Данильченко. «В Мелитополе ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда Мелитопольского территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд Мелитополя начнет принимать первые заявления от наших пенсионеров», — сказала Данильченко во время брифинга, который опубликован в telegram-канале администрации Мелитополя. Также, по словам главы ВГА, с 21 июня в городе откроется дополнительный пункт выплат соцпособий в размере 10 рублей. На них могут рассчитывать, в том числе, многодетные семьи и матери-одиночки. На территории Украины с конца февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины и помощи жителям Донбасса. В ходе спецоперации ВС России установили контроль над всей Херсонской областью и освободить большую часть Запорожской. После этого представители военно-гражданской администрации пообещали списать с жителей Запорожья все долги, а несколько российских вузов пообещали выделить квоты для выпускников из Мелитополя. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Заново создаваемое в Мелитополе управление Пенсионного фонда начнет принимать первые заявления на выплаты с 1 июля. Об этом сообщила глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Галина Данильченко. «В Мелитополе ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда Мелитопольского территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд Мелитополя начнет принимать первые заявления от наших пенсионеров», — сказала Данильченко во время брифинга, который опубликован в telegram-канале администрации Мелитополя. Также, по словам главы ВГА, с 21 июня в городе откроется дополнительный пункт выплат соцпособий в размере 10 рублей. На них могут рассчитывать, в том числе, многодетные семьи и матери-одиночки. На территории Украины с конца февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины и помощи жителям Донбасса. В ходе спецоперации ВС России установили контроль над всей Херсонской областью и освободить большую часть Запорожской. После этого представители военно-гражданской администрации пообещали списать с жителей Запорожья все долги, а несколько российских вузов пообещали выделить квоты для выпускников из Мелитополя.