С жителей Запорожья спишут долги по кредитам

Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Запорожья больше не будут выплачивать долги кредитным организациям Украины. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят. Людям нет логики платить грабительские проценты», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

На территории Украины с конца февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам России удалось установить контроль над всей Херсонской областью и освободить большую часть Запорожской.

Регион уже перешел на московское время и российские номера телефонов. Член совета администрации области заявил о желании граждан войти в состав России. При этом жители уже рассчитываются рублями. Некоторые из них начали получать российские паспорта. Церемонию выдачи документов провели в Мелитополе, уточняет MK.RU. Также российские паспорта получили 25 жителей Херсона, дополняет телеканал 360.

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