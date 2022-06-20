Болгары возмутились призывом НАТО помогать Украине. «Остановите это, вы жадные мужчины!»

20 июня 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Столтенберг считает, что если НАТО не будет решительно противостоять России, альянсу придется заплатить «гораздо более высокую цену» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Болгарии раскритиковали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Читатели болгарского издания «Факти» не разделяют мнение Столтенберга, что Европа должна продолжать помогать Украине противостоять России. «Из-за фашизма на Украине, который восемь лет развивали США и НАТО, сейчас вся Европа платит высокую цену,» — заявил пользователь с ником «Философа». «Можете противостоять Путину сколько хотите, но не заставляйте меня платить за ваши решение», — поддерживает «Няма проблем». Пользователь с ником «СССРБарет» возмущается: «Они никогда не говорили, что хотят что-то захватить в Украине! Целью является демилитаризация и денацификация, а именно уничтожение военной инфраструктуры и оружия и уничтожение нацистских групп, финансируемых Западом! Они могут стрелять в них дистанционно без каких-либо проблем и блокировать всю страну и нормальную жизнь в ней, а также блокаду Запада, чтобы рассмотреть вопрос о том, продолжать ли финансировать нацистов, убивающих русскоязычных людей в Украине!» «Неизвестно, какую цену вы заплатите позже, но мы видим, сколько вы платите прямо сейчас. Будьте мужественны и заплатите за это, и не говорите нам, что мы должны платить за вас», — утверждает «Не е ясно». «Остановите это, вы жадные мужчины! Сядьте за стол переговоров!» — призывает «Ахмедов». Ранее Йенс Столтенберг в интервью немецкому издания Bild заявил, что НАТО продолжит поставлять на Украину вооружение. По его словам, альянс готовится к тому, что конфликт на Украине затянется надолго. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Болгарии раскритиковали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Читатели болгарского издания «Факти» не разделяют мнение Столтенберга, что Европа должна продолжать помогать Украине противостоять России. «Из-за фашизма на Украине, который восемь лет развивали США и НАТО, сейчас вся Европа платит высокую цену,» — заявил пользователь с ником «Философа». «Можете противостоять Путину сколько хотите, но не заставляйте меня платить за ваши решение», — поддерживает «Няма проблем». Пользователь с ником «СССРБарет» возмущается: «Они никогда не говорили, что хотят что-то захватить в Украине! Целью является демилитаризация и денацификация, а именно уничтожение военной инфраструктуры и оружия и уничтожение нацистских групп, финансируемых Западом! Они могут стрелять в них дистанционно без каких-либо проблем и блокировать всю страну и нормальную жизнь в ней, а также блокаду Запада, чтобы рассмотреть вопрос о том, продолжать ли финансировать нацистов, убивающих русскоязычных людей в Украине!» «Неизвестно, какую цену вы заплатите позже, но мы видим, сколько вы платите прямо сейчас. Будьте мужественны и заплатите за это, и не говорите нам, что мы должны платить за вас», — утверждает «Не е ясно». «Остановите это, вы жадные мужчины! Сядьте за стол переговоров!» — призывает «Ахмедов». Ранее Йенс Столтенберг в интервью немецкому издания Bild заявил, что НАТО продолжит поставлять на Украину вооружение. По его словам, альянс готовится к тому, что конфликт на Украине затянется надолго.