«Ъ»: компания в США лишает онкобольных РФ лечения из-за политики

Американская компания решила изъять выданные препараты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb решила остановить исследования противоопухолевого препарата ниволумаб в России и изъять уже выданные препараты. Из-за этого более сотни онкобольных пациентов могут лишиться эффективного лечения, передает «Коммерсант».

«Факты изъятия лекарств подтверждают сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова изданию „Медвестник“ сообщили, что получили от компании инструкции уничтожить все предназначенные для КИ лекарства. Там уточнили, что сейчас решается вопрос о переводе участвовавших в испытаниях пациентов на стандартную терапию», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирину Боровову.

Ассоциация обратилась в Европейскую коалицию больных раком (ECPC) с жалобой на американскую компанию. Издание отмечает, что на Bristol-Myers Squibb пожаловались также в общественной организации «Рак излечим». Ассоциация онкологов Северо-Запада обратилась в компанию, но им не ответили. Минздраве РФ выразили сожаление из-за того, что «отдельные производители ставят политические интересы выше интересов пациентов».

Некоторые зарубежные фармпроизводители приостановили набор российских участников в клинические исследования новейших препаратов и отказались от запуска новых испытаний лекарств. Они назвали причиной логистические проблемы. Санкции против России вводят из-а спецоперации на Украине.

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