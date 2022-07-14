Посольство РФ ответило на обвинения в изъятии паспортов украинцев

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Жители Украины добровольно получают паспорта РФ, заявили в посольстве Фото:

Жителей Украины не принуждают обменивать их документы на паспорта Российской Федерации, они делают это добровольно. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

«Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — сообщает официальный telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан. По словам политика, у жителей Украины якобы насильно отобрали паспорта и насильно выдали российские документы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание Блинена свидетельствует о медицинском диагнозе.

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Жителей Украины не принуждают обменивать их документы на паспорта Российской Федерации, они делают это добровольно. Об этом заявили в посольстве РФ в США. «Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — сообщает официальный telegram-канал внешнеполитического ведомства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан. По словам политика, у жителей Украины якобы насильно отобрали паспорта и насильно выдали российские документы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание Блинена свидетельствует о медицинском диагнозе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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