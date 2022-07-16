Пенсионер в Донецке восемь лет разводит голубей под обстрелами

16 июля 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Николай разводит голубей более 60 лет и отказываться от своего хобби не намерен Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Куйбышевском районе Донецка бывший шахтер Николай, несмотря на продолжающиеся восемь лет обстрелы, разводит голубей. Как он сам сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU, голубями он занимается более 60 лет и не бросит свое занятие, несмотря ни на что. «Я из дома ни шагу — сам построил его, когда работал на шахте. Живу в этом доме с 1985 года, держу голубей с детства. Дядьки были голубятники, а я рядом жил и тоже завел. Держу, чтобы полюбоваться, как они летают. На них приходят посмотреть люди со всего поселка. Сейчас на хозяйстве 150 голубей и голубок. Когда нацики в аэропорту стояли, они из пулемета по голубям били, твари. По крыше били из пулемета — „весело“ было. В конце декабря 2014 года снаряд попал в голубятник. Прихожу — нет ничего. Штук 80 там было голубей», — рассказал Николай. По его словам, всего за восемь лет по дому стреляли 14 раз. Мужчина спасал себя и птиц в подвале дома, но со временем привык и сейчас практически не обращает на обстрелы внимание. «Ложусь на кровать и лежу, жду, когда этот обстрел кончится», — уточнил Николай. Переезжать или бросать свое хобби собеседник агентства не собирается. В планах у пенсионера — восстановить большую голубятню. «Хотел сделать большую голубятню двухэтажную с вольерами. Буду ждать, когда фашистов прогонят отсюда, тогда можно будет строить. Моя мечта — чтоб закончилось все и я мог спокойно на рыбалку ездить. Больше мне ничего и не надо — чтоб закончилась война и на рыбалку», — подытожил Николай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Куйбышевском районе Донецка бывший шахтер Николай, несмотря на продолжающиеся восемь лет обстрелы, разводит голубей. Как он сам сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU, голубями он занимается более 60 лет и не бросит свое занятие, несмотря ни на что. «Я из дома ни шагу — сам построил его, когда работал на шахте. Живу в этом доме с 1985 года, держу голубей с детства. Дядьки были голубятники, а я рядом жил и тоже завел. Держу, чтобы полюбоваться, как они летают. На них приходят посмотреть люди со всего поселка. Сейчас на хозяйстве 150 голубей и голубок. Когда нацики в аэропорту стояли, они из пулемета по голубям били, твари. По крыше били из пулемета — „весело“ было. В конце декабря 2014 года снаряд попал в голубятник. Прихожу — нет ничего. Штук 80 там было голубей», — рассказал Николай. По его словам, всего за восемь лет по дому стреляли 14 раз. Мужчина спасал себя и птиц в подвале дома, но со временем привык и сейчас практически не обращает на обстрелы внимание. «Ложусь на кровать и лежу, жду, когда этот обстрел кончится», — уточнил Николай. Переезжать или бросать свое хобби собеседник агентства не собирается. В планах у пенсионера — восстановить большую голубятню. «Хотел сделать большую голубятню двухэтажную с вольерами. Буду ждать, когда фашистов прогонят отсюда, тогда можно будет строить. Моя мечта — чтоб закончилось все и я мог спокойно на рыбалку ездить. Больше мне ничего и не надо — чтоб закончилась война и на рыбалку», — подытожил Николай.