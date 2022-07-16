Психолог Лысакова объяснила, как выйти из отпуска без стресса

17 июля 2022 в 05:23 Размер текста - 17 +

Режим сна нужно адаптировать за несколько дней до выхода из отпуска, сказала Анастасия Лысакова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для обеспечения более мягкого вхождение в трудовые будни после отпуска, нужно адаптировать режим сна и питания за несколько дней до выхода на работу. Об этом рассказала психолог Анастасия Лысакова. «Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik. По словам психолога, выходить из отпуска легче всего в пятницу. По ее словам, в этом случае человек успевает войти в режим, но «не успевает устать». Ранее в беседе с URA.RU психолог Елена Перминова перечислила правила хорошего отдыха. По ее словам, отдыхать нужно до того, как организм почувствует усталость, меняя привычный жизненный темп и деятельность. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для обеспечения более мягкого вхождение в трудовые будни после отпуска, нужно адаптировать режим сна и питания за несколько дней до выхода на работу. Об этом рассказала психолог Анастасия Лысакова. «Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik. По словам психолога, выходить из отпуска легче всего в пятницу. По ее словам, в этом случае человек успевает войти в режим, но «не успевает устать». Ранее в беседе с URA.RU психолог Елена Перминова перечислила правила хорошего отдыха. По ее словам, отдыхать нужно до того, как организм почувствует усталость, меняя привычный жизненный темп и деятельность.