16 июля 2022

Психолог Лысакова объяснила, как выйти из отпуска без стресса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые Озера. Курган, пляж, лето, палатка, отдых, отпуск, туризм
Режим сна нужно адаптировать за несколько дней до выхода из отпуска, сказала Анастасия Лысакова Фото:

Для обеспечения более мягкого вхождение в трудовые будни после отпуска, нужно адаптировать режим сна и питания за несколько дней до выхода на работу. Об этом рассказала психолог Анастасия Лысакова.

«Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik. По словам психолога, выходить из отпуска легче всего в пятницу. По ее словам, в этом случае человек успевает войти в режим, но «не успевает устать».

Ранее в беседе с URA.RU психолог Елена Перминова перечислила правила хорошего отдыха. По ее словам, отдыхать нужно до того, как организм почувствует усталость, меняя привычный жизненный темп и деятельность.

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Для обеспечения более мягкого вхождение в трудовые будни после отпуска, нужно адаптировать режим сна и питания за несколько дней до выхода на работу. Об этом рассказала психолог Анастасия Лысакова. «Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik. По словам психолога, выходить из отпуска легче всего в пятницу. По ее словам, в этом случае человек успевает войти в режим, но «не успевает устать». Ранее в беседе с URA.RU психолог Елена Перминова перечислила правила хорошего отдыха. По ее словам, отдыхать нужно до того, как организм почувствует усталость, меняя привычный жизненный темп и деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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