WP: Байден готовится объявить в США чрезвычайную ситуацию

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Джо Байден может объявить режим ЧС уже на этой неделе, пишет The Washington Post Фото:

Президент США Джо Байден на этой неделе объявит режим чрезвычайной ситуации в связи с климатической обстановкой в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

«Президент Байден рассматривает возможность объявления чрезвычайной ситуации в области климата уже на этой неделе, поскольку он стремится спасти свою экологическую повестку. Если будет введена чрезвычайная ситуация, это может расширить возможности администрации Байдена в ее усилиях по сокращению выбросов углерода и содействию более чистой энергии», — пишет The Washington Post.

Ранее Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электрогенерирующих мощностей. Американский президент задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей.

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Президент США Джо Байден на этой неделе объявит режим чрезвычайной ситуации в связи с климатической обстановкой в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. «Президент Байден рассматривает возможность объявления чрезвычайной ситуации в области климата уже на этой неделе, поскольку он стремится спасти свою экологическую повестку. Если будет введена чрезвычайная ситуация, это может расширить возможности администрации Байдена в ее усилиях по сокращению выбросов углерода и содействию более чистой энергии», — пишет The Washington Post. Ранее Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электрогенерирующих мощностей. Американский президент задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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