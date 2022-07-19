WP: Байден готовится объявить в США чрезвычайную ситуацию

19 июля 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден может объявить режим ЧС уже на этой неделе, пишет The Washington Post Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден на этой неделе объявит режим чрезвычайной ситуации в связи с климатической обстановкой в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. «Президент Байден рассматривает возможность объявления чрезвычайной ситуации в области климата уже на этой неделе, поскольку он стремится спасти свою экологическую повестку. Если будет введена чрезвычайная ситуация, это может расширить возможности администрации Байдена в ее усилиях по сокращению выбросов углерода и содействию более чистой энергии», — пишет The Washington Post. Ранее Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электрогенерирующих мощностей. Американский президент задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден на этой неделе объявит режим чрезвычайной ситуации в связи с климатической обстановкой в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. «Президент Байден рассматривает возможность объявления чрезвычайной ситуации в области климата уже на этой неделе, поскольку он стремится спасти свою экологическую повестку. Если будет введена чрезвычайная ситуация, это может расширить возможности администрации Байдена в ее усилиях по сокращению выбросов углерода и содействию более чистой энергии», — пишет The Washington Post. Ранее Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электрогенерирующих мощностей. Американский президент задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей.