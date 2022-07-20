Глава Пентагона Остин дал совет Ирану по отношениям с Россией

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Ирану не стоит помогать России поставками вооружений, считает Ллойд Остин Фото:

Ирану не стоит оказывать военную помощь России. Такое мнение выразил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции.

«Мы бы не советовали Ирану делать это. Мы думаем, это действительно плохая идея. И этим я ограничусь», — сказал Ллойд Остин, передает ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что Иран, возможно, собирается передать России несколько сотен военных беспилотников. Газета The Washington Post писала, что власти США обеспокоены из-за действий России на Ближнем Востоке. При этом США оказываю масштабную военную помощь Киева в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, сообщалось, что США планировали передать Украине новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов.

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Ирану не стоит оказывать военную помощь России. Такое мнение выразил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции. «Мы бы не советовали Ирану делать это. Мы думаем, это действительно плохая идея. И этим я ограничусь», — сказал Ллойд Остин, передает ТАСС. Ранее в Белом доме заявили, что Иран, возможно, собирается передать России несколько сотен военных беспилотников. Газета The Washington Post писала, что власти США обеспокоены из-за действий России на Ближнем Востоке. При этом США оказываю масштабную военную помощь Киева в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, сообщалось, что США планировали передать Украине новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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