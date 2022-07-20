В США призвали приравнять уклонистов от санкций против РФ к мафии

21 июля 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минюст США просит конгресс разрешить вести борьбу с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, чтобы преследовать «всю сеть». Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако. «Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», — сказала Монако, приводит ее слова РИА «Новости». По ее словам, ведомство хочет разрешения относиться к уклоняющимся от санкций против РФ подобно тому, как раньше боролись с мафией. Она отметила, что такая возможность необходима для того, чтобы преследовать «всю сеть». США и другие страны ЕС ввели экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Евросоюз ввел ограничения на поставки российской нефти и газа. Президент России Владимир Путин заявил, что именно ЕС «проиграл» из-за санкций против российского газа. По словам главы государства, антироссийские санкции серьезно ударили по европейской и американской экономике, сообщалось ранее. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минюст США просит конгресс разрешить вести борьбу с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, чтобы преследовать «всю сеть». Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако. «Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», — сказала Монако, приводит ее слова РИА «Новости». По ее словам, ведомство хочет разрешения относиться к уклоняющимся от санкций против РФ подобно тому, как раньше боролись с мафией. Она отметила, что такая возможность необходима для того, чтобы преследовать «всю сеть». США и другие страны ЕС ввели экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Евросоюз ввел ограничения на поставки российской нефти и газа. Президент России Владимир Путин заявил, что именно ЕС «проиграл» из-за санкций против российского газа. По словам главы государства, антироссийские санкции серьезно ударили по европейской и американской экономике, сообщалось ранее.