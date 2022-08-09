Армия РФ уничтожила снаряды для HIMARS на фоне новых поставок США

09 августа 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Украина получила от США новые боеприпасы для РСЗО HIMARS Фото: Министерство обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ уничтожила склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS в Черкасской области после решения США выделить Украине дополнительные снаряды на сумму в 1 млрд долларов. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Ракетными ударами близ Вороновицы в Винницкой области уничтожен заглубленный командный пункт ВВС Украины. Ударом по складу боеприпасов у Умани в Черкасской области уничтожено более 300 снарядов HIMARS. Российскими средствами ПВО перехвачено 17 ракет HIMARS в Херсоне, Новой Каховке и Мелитополе», — сообщили в Минобороны. 8 августа в Пентагоне сообщили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на общую сумму в миллиард долларов. В него вошли снаряды для HIMARS и 1000 комплексов Javelin. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. После начала спецоперации страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS. При этом украинские власти регулярно заявляют о нехватке военной помощи, пишет RT.

Армия РФ уничтожила склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS в Черкасской области после решения США выделить Украине дополнительные снаряды на сумму в 1 млрд долларов. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Ракетными ударами близ Вороновицы в Винницкой области уничтожен заглубленный командный пункт ВВС Украины. Ударом по складу боеприпасов у Умани в Черкасской области уничтожено более 300 снарядов HIMARS. Российскими средствами ПВО перехвачено 17 ракет HIMARS в Херсоне, Новой Каховке и Мелитополе», — сообщили в Минобороны. 8 августа в Пентагоне сообщили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на общую сумму в миллиард долларов. В него вошли снаряды для HIMARS и 1000 комплексов Javelin. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. После начала спецоперации страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS. При этом украинские власти регулярно заявляют о нехватке военной помощи, пишет RT.