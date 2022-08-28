Захарова: Белый дом официально признал фашизм в США

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова: американское общество состоит из фашистов Фото:

Белый дом официально признал фашизм в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. […] Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались — в США бушует фашизм», — написала она в Telegram. «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет, что „среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами“?» — вопросила она.

Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал о том, что ВСУ пользуются тактикой США, так как устраивают обстрелы мирного населения. Парламентарий напомнил, что США действовали по той же схеме, когда бомбили мирные города в Германии и Японии в годы Второй мировой войны.

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Белый дом официально признал фашизм в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. […] Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались — в США бушует фашизм», — написала она в Telegram. «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет, что „среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами“?» — вопросила она. Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал о том, что ВСУ пользуются тактикой США, так как устраивают обстрелы мирного населения. Парламентарий напомнил, что США действовали по той же схеме, когда бомбили мирные города в Германии и Японии в годы Второй мировой войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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