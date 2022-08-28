Захарова: Белый дом официально признал фашизм в США

28 августа 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Захарова: американское общество состоит из фашистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Белый дом официально признал фашизм в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. […] Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались — в США бушует фашизм», — написала она в Telegram. «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет, что „среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами“?» — вопросила она. Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал о том, что ВСУ пользуются тактикой США, так как устраивают обстрелы мирного населения. Парламентарий напомнил, что США действовали по той же схеме, когда бомбили мирные города в Германии и Японии в годы Второй мировой войны.

Белый дом официально признал фашизм в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. […] Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались — в США бушует фашизм», — написала она в Telegram. «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет, что „среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами“?» — вопросила она. Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал о том, что ВСУ пользуются тактикой США, так как устраивают обстрелы мирного населения. Парламентарий напомнил, что США действовали по той же схеме, когда бомбили мирные города в Германии и Японии в годы Второй мировой войны.