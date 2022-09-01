МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС, наступление ВСУ захлебывается: главное к вечеру 1 сентября

Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС, армия РФ пресекла попытку нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 сентября.
- Миссия МАГАТЭ вместе с главной организации Рафаэлем Гросси приехала на Запорожскую АЭС. Перед визитом миссии украинские диверсанты попытались захватить атомную электростанцию, однако российские военные уничтожили диверсионную группу;
- Армия РФ сорвала попытку контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Оставшиеся в живых бойцы ВСУ отступили;
- Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — ликвидировать антироссийского анклав, который угрожает безопасности РФ;
- В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и отступают в тыл. Так, личный состав 72-й механизированной бригады ВСУ полностью оставил свои позиции;
- ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Энергодару. В результате погибло шесть человек, в том числе женщина, которую убило на глазах у мужа, сообщает Пятый канал.
24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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