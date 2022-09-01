МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС, наступление ВСУ захлебывается: главное к вечеру 1 сентября

Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС, армия РФ пресекла попытку нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 сентября.

Миссия МАГАТЭ вместе с главной организации Рафаэлем Гросси приехала на Запорожскую АЭС. Перед визитом миссии украинские диверсанты попытались захватить атомную электростанцию, однако российские военные уничтожили диверсионную группу;

Армия РФ сорвала попытку контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Оставшиеся в живых бойцы ВСУ отступили;

Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — ликвидировать антироссийского анклав, который угрожает безопасности РФ;

В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и отступают в тыл. Так, личный состав 72-й механизированной бригады ВСУ полностью оставил свои позиции;

ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Энергодару. В результате погибло шесть человек, в том числе женщина, которую убило на глазах у мужа, сообщает Пятый канал.

24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.