МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС, наступление ВСУ захлебывается: главное к вечеру 1 сентября

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС, армия РФ пресекла попытку нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 сентября.

24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС, армия РФ пресекла попытку нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 сентября. 24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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