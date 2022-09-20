Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие Турции в ШОС

20 сентября 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Анкара не намерена объяснять Европе свое участие в ШОС Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Турция не намерена отчитываться перед ЕС за участие на саммите ШОС. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Пока мы ведем эти переговоры, мы не будем отчитываться перед Европейским союзом на данном этапе», — передает слова президента турецкое издание YeniSafak. «Евросоюз будет держать нас 52 года, не подпустит к себе, а потом: „Почему он здесь собрался, почему он здесь встретился?“. Мы встречаемся со всеми странами мира. Я также встречусь с господином Си, я встречусь с господином Путиным, я также встречусь с господином Моди. Я веду переговоры со всеми странами. Потому что все мы часть этого мира», — ответил Эрдоган на вопрос о том, хочет ли он, чтобы его страна была частью востока или частью запада. Ранее президент Турции задался целью войти в ШОС. «Наша цель — стать членом шанхайской пятерки», — заявил Эрдоган. Он также назвал плодотворными переговоры с Путиным в ходе саммита ШОС. «Помимо двусторонних отношений также обсуждались идеи по актуальным глобальным проблемам», — сообщил турецкий президент.

Турция не намерена отчитываться перед ЕС за участие на саммите ШОС. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Пока мы ведем эти переговоры, мы не будем отчитываться перед Европейским союзом на данном этапе», — передает слова президента турецкое издание YeniSafak. «Евросоюз будет держать нас 52 года, не подпустит к себе, а потом: „Почему он здесь собрался, почему он здесь встретился?“. Мы встречаемся со всеми странами мира. Я также встречусь с господином Си, я встречусь с господином Путиным, я также встречусь с господином Моди. Я веду переговоры со всеми странами. Потому что все мы часть этого мира», — ответил Эрдоган на вопрос о том, хочет ли он, чтобы его страна была частью востока или частью запада. Ранее президент Турции задался целью войти в ШОС. «Наша цель — стать членом шанхайской пятерки», — заявил Эрдоган. Он также назвал плодотворными переговоры с Путиным в ходе саммита ШОС. «Помимо двусторонних отношений также обсуждались идеи по актуальным глобальным проблемам», — сообщил турецкий президент.