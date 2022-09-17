Эрдоган задался целью войти в ШОС

Эрдоган принимал участие в саммите ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью страны является вступление в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом он заверил журналистов после 22-го саммита ШОС.
«Мы присутствовали здесь [на саммите] в качестве специальных гостей по приглашению принимающего Узбекистана. Наша цель — стать членом шанхайской пятерки», — приводит слова Эрдогана турецкое издание TRT Haber.
Сам саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Самарканде. Среди участников лидеры 15 стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада.
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