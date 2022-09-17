Эрдоган задался целью войти в ШОС

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган принимал участие в саммите ШОС Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью страны является вступление в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом он заверил журналистов после 22-го саммита ШОС.

«Мы присутствовали здесь [на саммите] в качестве специальных гостей по приглашению принимающего Узбекистана. Наша цель — стать членом шанхайской пятерки», — приводит слова Эрдогана турецкое издание TRT Haber.

Сам саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Самарканде. Среди участников лидеры 15 стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью страны является вступление в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом он заверил журналистов после 22-го саммита ШОС. «Мы присутствовали здесь [на саммите] в качестве специальных гостей по приглашению принимающего Узбекистана. Наша цель — стать членом шанхайской пятерки», — приводит слова Эрдогана турецкое издание TRT Haber. Сам саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Самарканде. Среди участников лидеры 15 стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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