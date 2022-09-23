Крупнейший производитель соли в РФ заявил о риске перебоев поставок

Поставки крупнейшего производителя «Руссоль» могут приостановиться из-за намерения властей Казахстана запретить использование своей железнодорожной инфраструктуры. Сообщил представитель компании.
«Риск полной остановки производства очень высок, уже сейчас из-за действий железных дорог производство практически не работает. Поставки соли, в том числе, по оборонному заказу, на предприятия социальной инфраструктуры, и для населения остановятся», — цитирует РБК представителя «Руссоли».
Железнодорожная администрация Казахстана собирается временно запретить подачу порожних полувагонов, сообщается в телеграмме национального оператора железнодорожной сети «Казахстан Темир Жолы». Эта железнодорожная администрация обслуживает станцию, которая находится рядом с месторождением «Руссоли». Запрет планируют ввести с 24 по 30 сентября 2022 года.
Представитель РЖД подтвердил информацию об ограничениях со стороны Казахстана, сообщает РБК. Из-за этих мер могут прекратиться поставки с месторождения «Руссоли» — крупнейшего производителя соли в стране. Компания поставляет 42% всей пищевой соли в стране на российский рынок, и около 40% технической.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews