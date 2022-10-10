В Саудовской Аравии усмехнулись над тем, как США обвели Зеленского вокруг пальца

11 октября 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Asharq Al-Awsat: США подстрекали Зеленского вступить в НАТО, но потом отложили его заявку Фото: EADaily США долгое время подстрекали Украину стать частью НАТО, но как только нынешний президент страны Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в альянс, его представители почти сразу же отложили ее. Об этом сообщила обозреватель Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер. «Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Москва не закроет на это глаза. Меркель тогда была против принятия Украины в альянс, но ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация Байдена его поддерживала», — доложилаавтор статьи. Савсан аш-Шаер напомнила, что недавно лидер страны подал заявку на ускоренное вступление в альянс, «думая, что его примут с распростертыми объятиями». Америка ответила, что сейчас не время! Серьезно? Разве не она подтолкнула его к вступлению в НАТО? Почему тогда сейчас не время?», — вопросила обозреватель. Ранее экс-заместитель генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Генрих Браус рассказал о факторах, которые могут повлиять на вступление Украины в альянс. По его словам, одним из таких политических критериев является то, что альянс не хочет быть втянутым в конфликт с Россией.

США долгое время подстрекали Украину стать частью НАТО, но как только нынешний президент страны Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в альянс, его представители почти сразу же отложили ее. Об этом сообщила обозреватель Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер. «Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Москва не закроет на это глаза. Меркель тогда была против принятия Украины в альянс, но ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация Байдена его поддерживала», — доложилаавтор статьи. Савсан аш-Шаер напомнила, что недавно лидер страны подал заявку на ускоренное вступление в альянс, «думая, что его примут с распростертыми объятиями». Америка ответила, что сейчас не время! Серьезно? Разве не она подтолкнула его к вступлению в НАТО? Почему тогда сейчас не время?», — вопросила обозреватель. Ранее экс-заместитель генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Генрих Браус рассказал о факторах, которые могут повлиять на вступление Украины в альянс. По его словам, одним из таких политических критериев является то, что альянс не хочет быть втянутым в конфликт с Россией.