Политолог Мухин: конфликт России и НАТО близок к пику

24 октября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

России и НАТО необходимо создать диалоговую группу для предотвращения мелких конфликтов, считает Мухин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Борьба России и НАТО постепенно приближается к своему пику. Тем не менее обе стороны готовятся провести переговоры. Для их продуктивности необходимо создание диалоговой группы для разрешения мелких конфликтов. Об этом заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин. «На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации противостояния между Россией и странами-членами НАТО», — передают слова Мухина РИА Новости. Он также добавил, что со стороны России и Запада готовятся переговорные позиции. «И чем жестче ситуация, чем жестче она представлена, тем ближе, что называется, эти самые переговоры. Поэтому у меня в данном случае, при условии этой эскалации, есть определенные основания для некоторого оптимизма», — отметил эксперт. Политолог заявил, что России и Североатлантическому альянсу «необходимо создать диалоговую группу», которая бы помогала разрешать мелкие конфликтные ситуации. Если оставлять эти конфронтации без внимания, они могут привести к «хаотизации конфликта» и прийти к более глобальным последствиям. После начала спецоперации, силы НАТО начали активно вмешиваться в конфликт России и Украины. Помимо поставок Киеву вооружения, Североатлантический альянс развертывал свои войска вблизи российских границ для проведения военных учений по ядерному сдерживанию, сообщает MK.RU .

Борьба России и НАТО постепенно приближается к своему пику. Тем не менее обе стороны готовятся провести переговоры. Для их продуктивности необходимо создание диалоговой группы для разрешения мелких конфликтов. Об этом заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин. «На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации противостояния между Россией и странами-членами НАТО», — передают слова Мухина РИА Новости. Он также добавил, что со стороны России и Запада готовятся переговорные позиции. «И чем жестче ситуация, чем жестче она представлена, тем ближе, что называется, эти самые переговоры. Поэтому у меня в данном случае, при условии этой эскалации, есть определенные основания для некоторого оптимизма», — отметил эксперт. Политолог заявил, что России и Североатлантическому альянсу «необходимо создать диалоговую группу», которая бы помогала разрешать мелкие конфликтные ситуации. Если оставлять эти конфронтации без внимания, они могут привести к «хаотизации конфликта» и прийти к более глобальным последствиям. После начала спецоперации, силы НАТО начали активно вмешиваться в конфликт России и Украины. Помимо поставок Киеву вооружения, Североатлантический альянс развертывал свои войска вблизи российских границ для проведения военных учений по ядерному сдерживанию, сообщает MK.RU.