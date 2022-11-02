Эрдоган назвал страны, которые первыми получат российское зерно

Эрдоган: Джибути, Сомали и Судан первыми получат российское зерно в рамках сделки

03 ноября 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Эрдоган отметил позитивный подход РФ в урегулировании вопроса по зерновой сделке Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия и Турция в первую очередь могут поставлять зерно в Джибути, Сомали и Судан. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Можно [начать поставлять продовольствие] в Джибути, Сомали и Судан», — сообщил Эрдоган, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина в интервью телеканалу A Haber. По его словам, Россия показала позитивный подход к урегулированию вопроса по зерновой сделке. Россия вышла из участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. В Минобороны РФ отметили, что эти гарантии были получены благодаря содействию Турции, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за сохранение зерновой сделки.

Россия и Турция в первую очередь могут поставлять зерно в Джибути, Сомали и Судан. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Можно [начать поставлять продовольствие] в Джибути, Сомали и Судан», — сообщил Эрдоган, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина в интервью телеканалу A Haber. По его словам, Россия показала позитивный подход к урегулированию вопроса по зерновой сделке. Россия вышла из участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. В Минобороны РФ отметили, что эти гарантии были получены благодаря содействию Турции, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за сохранение зерновой сделки.