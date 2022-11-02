02 ноября 2022

Эрдоган назвал страны, которые первыми получат российское зерно

Эрдоган: Джибути, Сомали и Судан первыми получат российское зерно в рамках сделки
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган отметил позитивный подход РФ в урегулировании вопроса по зерновой сделке Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия и Турция в первую очередь могут поставлять зерно в Джибути, Сомали и Судан. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Можно [начать поставлять продовольствие] в Джибути, Сомали и Судан», — сообщил Эрдоган, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина в интервью телеканалу A Haber. По его словам, Россия показала позитивный подход к урегулированию вопроса по зерновой сделке.

Россия вышла из участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. В Минобороны РФ отметили, что эти гарантии были получены благодаря содействию Турции, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за сохранение зерновой сделки.

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Россия и Турция в первую очередь могут поставлять зерно в Джибути, Сомали и Судан. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Можно [начать поставлять продовольствие] в Джибути, Сомали и Судан», — сообщил Эрдоган, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина в интервью телеканалу A Haber. По его словам, Россия показала позитивный подход к урегулированию вопроса по зерновой сделке. Россия вышла из участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. В Минобороны РФ отметили, что эти гарантии были получены благодаря содействию Турции, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за сохранение зерновой сделки.
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