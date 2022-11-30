В Кремле опровергли ограничения для сотрудников администрации президента из-за мобилизации

Ограничений на выезд сотрудников администрации президента нет, заявил Песков
новость из сюжетаМобилизация в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете выезда в командировки и в отпуск сотрудникам администрации президента. Об этом сообщают российские СМИ.
«[Ограничений] нет. Это сущая неправда», — сказал Песков РИА Новости.
Ранее telegram-канал Baza отмечал, что сотрудникам мужского пола администрации президента временно запретили покидать свои рабочие места. Такое решение связывали с частичной мобилизацией, начавшейся в стране 21 сентября.