В Кремле опровергли ограничения для сотрудников администрации президента из-за мобилизации

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, полицейские, кремль, красная площадь, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Ограничений на выезд сотрудников администрации президента нет, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете выезда в командировки и в отпуск сотрудникам администрации президента. Об этом сообщают российские СМИ.

«[Ограничений] нет. Это сущая неправда», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее telegram-канал Baza отмечал, что сотрудникам мужского пола администрации президента временно запретили покидать свои рабочие места. Такое решение связывали с частичной мобилизацией, начавшейся в стране 21 сентября.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете выезда в командировки и в отпуск сотрудникам администрации президента. Об этом сообщают российские СМИ. «[Ограничений] нет. Это сущая неправда», — сказал Песков РИА Новости. Ранее telegram-канал Baza отмечал, что сотрудникам мужского пола администрации президента временно запретили покидать свои рабочие места. Такое решение связывали с частичной мобилизацией, начавшейся в стране 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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