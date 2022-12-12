Премьер Украины: цивилизованные страны не хотят нападать на РФ

12 декабря 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

На Западе считают, что изменить внутреннее устройство России невозможно Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цивилизованные страны отрицают возможность нападения на Россию. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию. Они не могут поменять ничего внутри России, ее общество», — сказал он в интервью телеканалу France 24 . Шмыгаль также сообщил, что мировое сообщество обеспокоено ядерными угрозами со стороны России. По его словам, многие страны выступили с предупреждениями на этот счет. Американские СМИ сообщали, что НАТО старается избежать конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не получить от него жестких ответных мер. В то же время, по информации Foreign Policy, Североатлантический альянс сократил поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы быть готовыми к войне с Россией. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

Цивилизованные страны отрицают возможность нападения на Россию. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию. Они не могут поменять ничего внутри России, ее общество», — сказал он в интервью телеканалу France 24. Шмыгаль также сообщил, что мировое сообщество обеспокоено ядерными угрозами со стороны России. По его словам, многие страны выступили с предупреждениями на этот счет. Американские СМИ сообщали, что НАТО старается избежать конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не получить от него жестких ответных мер. В то же время, по информации Foreign Policy, Североатлантический альянс сократил поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы быть готовыми к войне с Россией. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.