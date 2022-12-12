12 декабря 2022

Премьер Украины: цивилизованные страны не хотят нападать на РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , флаг рф, флаг россии, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
На Западе считают, что изменить внутреннее устройство России невозможно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цивилизованные страны отрицают возможность нападения на Россию. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию. Они не могут поменять ничего внутри России, ее общество», — сказал он в интервью телеканалу France 24.

Шмыгаль также сообщил, что мировое сообщество обеспокоено ядерными угрозами со стороны России. По его словам, многие страны выступили с предупреждениями на этот счет.

Американские СМИ сообщали, что НАТО старается избежать конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не получить от него жестких ответных мер. В то же время, по информации Foreign Policy, Североатлантический альянс сократил поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы быть готовыми к войне с Россией.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цивилизованные страны отрицают возможность нападения на Россию. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию. Они не могут поменять ничего внутри России, ее общество», — сказал он в интервью телеканалу France 24. Шмыгаль также сообщил, что мировое сообщество обеспокоено ядерными угрозами со стороны России. По его словам, многие страны выступили с предупреждениями на этот счет. Американские СМИ сообщали, что НАТО старается избежать конфронтации с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не получить от него жестких ответных мер. В то же время, по информации Foreign Policy, Североатлантический альянс сократил поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы быть готовыми к войне с Россией. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...