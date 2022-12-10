FP: НАТО не отправляет оружие Украине, чтобы подготовиться к войне с РФ

10 декабря 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

В планах США идет требование о накоплении оружейных запасов, сообщает американский журнал Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО сократили поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы быть готовыми к войне с Россией. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «Пороговые значения боеприпасов, предусмотренные военными планами Пентагона, например, для возможной войны США и НАТО с Россией, мешают США отправлять большего количества боеприпасов на Украину», — пишет журнал . Автор статьи отмечает, что столкновение НАТО и РФ может включать военный сценарий в малонаселенном Сувалкском ущелье недалеко от границы России с Прибалтикой. Отмечается, что Пентагон находится под давлением Конгресса. Конгрессмены настаивают, что надо пересмотреть требования к боеприпасам для гипотетической войны между НАТО и Россией, чтобы разрешить поставку большего количества оружия в Украину. Так, представители Конгресса сообщили, что администрация президента США Джо Байдена не стала поставлять украинской армии ракеты большой дальностью, которые могли бы поразить российские цели на расстоянии 200 миль. Они объяснили это существующим требованием о накоплении оружейных запасов. Именно поэтому Украина в последние месяцы получала меньше военной помощи. Ранее сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил, что НАТО практически прекратит оказывать материальную и военную помощь Украине из-за экономического истощения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Также Столтенберг стал опасаться, что события вокруг Украины выйдут из-под контроля, сообщает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны НАТО сократили поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы быть готовыми к войне с Россией. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «Пороговые значения боеприпасов, предусмотренные военными планами Пентагона, например, для возможной войны США и НАТО с Россией, мешают США отправлять большего количества боеприпасов на Украину», — пишет журнал. Автор статьи отмечает, что столкновение НАТО и РФ может включать военный сценарий в малонаселенном Сувалкском ущелье недалеко от границы России с Прибалтикой. Отмечается, что Пентагон находится под давлением Конгресса. Конгрессмены настаивают, что надо пересмотреть требования к боеприпасам для гипотетической войны между НАТО и Россией, чтобы разрешить поставку большего количества оружия в Украину. Так, представители Конгресса сообщили, что администрация президента США Джо Байдена не стала поставлять украинской армии ракеты большой дальностью, которые могли бы поразить российские цели на расстоянии 200 миль. Они объяснили это существующим требованием о накоплении оружейных запасов. Именно поэтому Украина в последние месяцы получала меньше военной помощи. Ранее сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил, что НАТО практически прекратит оказывать материальную и военную помощь Украине из-за экономического истощения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Также Столтенберг стал опасаться, что события вокруг Украины выйдут из-под контроля, сообщает «Ридус».