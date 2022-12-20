Экономист Рубини, предугадавший кризис 2008 года, предрек пандемии, голод и войны

20 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Экономист заявил, что мир возвращается к нестабильному периоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшее время человечество ждут болезни, голод и войны. Такой прогноз сделал экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года. «До этого история человечества была историей голода, войн, болезней, геноцидов и так далее. Последние 75 лет — это исключение, а не правило. Я думаю, что на самом деле мир сейчас похож на крушение поезда в режиме slow-motion», — заявил Рубини в интервью Financial Times. Он отметил, что сейчас появились новые угрозы, с которыми человечество ничего не делает. По словам экономиста, недостаточно тех усилий, которые предпринимаются для борьбы с изменением климата. Также миру угрожают торговые войны, развитие искусственного интеллекта и распространение крайне правых и крайне левых взглядов в мире, считает Рубини. Рубини был одним из немногих экономистов, которым удалось предсказать кризис 2008 года. Также он предугадал, что после пандемии коронавируса после восстановления экономики поднимется инфляция.

В ближайшее время человечество ждут болезни, голод и войны. Такой прогноз сделал экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года. «До этого история человечества была историей голода, войн, болезней, геноцидов и так далее. Последние 75 лет — это исключение, а не правило. Я думаю, что на самом деле мир сейчас похож на крушение поезда в режиме slow-motion», — заявил Рубини в интервью Financial Times. Он отметил, что сейчас появились новые угрозы, с которыми человечество ничего не делает. По словам экономиста, недостаточно тех усилий, которые предпринимаются для борьбы с изменением климата. Также миру угрожают торговые войны, развитие искусственного интеллекта и распространение крайне правых и крайне левых взглядов в мире, считает Рубини. Рубини был одним из немногих экономистов, которым удалось предсказать кризис 2008 года. Также он предугадал, что после пандемии коронавируса после восстановления экономики поднимется инфляция.