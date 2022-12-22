Путин запретил «Газпрому» выполнять обязательства перед компаниями из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничив исполнение обязательств «Газпрома» и его «дочек» перед компаниями из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Запрещается исполнение „Газпромом“ и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными со странами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия», — говорится в документе. Правительство РФ в течение десяти дней установит предельную цену для продажи газа. Речь идет об Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничив исполнение обязательств «Газпрома» и его «дочек» перед компаниями из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации. «Запрещается исполнение „Газпромом“ и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными со странами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия», — говорится в документе. Правительство РФ в течение десяти дней установит предельную цену для продажи газа. Речь идет об Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.