Путин запретил «Газпрому» выполнять обязательства перед компаниями из недружественных стран

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Клипарт. Сургут, газпром, нефтяники, газовики, сотрудники газпром
Речь идет об Уренгойском и Южно-Русском месторождениях Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничив исполнение обязательств «Газпрома» и его «дочек» перед компаниями из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Запрещается исполнение „Газпромом“ и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными со странами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия», — говорится в документе. Правительство РФ в течение десяти дней установит предельную цену для продажи газа. Речь идет об Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничив исполнение обязательств «Газпрома» и его «дочек» перед компаниями из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации. «Запрещается исполнение „Газпромом“ и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными со странами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия», — говорится в документе. Правительство РФ в течение десяти дней установит предельную цену для продажи газа. Речь идет об Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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