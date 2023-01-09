В офисе Зеленского допустили поражение Украины

09 января 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Украина может проиграть, заявил Михаил Подоляк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может проиграть в боевом столкновении с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Мы или заберем все и таким образом обеспечим безопасность в целом, или мы проиграем. Не сегодня, так завтра или послезавтра», — заявил Подоляк в эфире ТСН. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После переговоров в марте стороны не заключили мирный договор. Осенью президент Украины Владимир Зеленский выдвинул «формулу мира», сообщает «Федеральное агентство новостей». В нее вошли 5 пунктов. 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отвергает эти пункты для мирных переговоров.

Украина может проиграть в боевом столкновении с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Мы или заберем все и таким образом обеспечим безопасность в целом, или мы проиграем. Не сегодня, так завтра или послезавтра», — заявил Подоляк в эфире ТСН. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После переговоров в марте стороны не заключили мирный договор. Осенью президент Украины Владимир Зеленский выдвинул «формулу мира», сообщает «Федеральное агентство новостей». В нее вошли 5 пунктов. 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отвергает эти пункты для мирных переговоров.