Экс-полковник Пентагона: армия США готовила удар по России

10 января 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Дуглас Макгрегор считает, что США создавали в Донбассе плацдарм для удара по РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия США готовила удар по России, а Кремль, наблюдая за действиями Запада вынужден устранить угрозу для своей территории. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. «Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу [для этого]», — рассказал Макгрегор в блоке на YouTube-канале. По его словам, власти РФ сейчас вынуждены нейтрализовать угрозу для своей территории. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, США готовились к конфликту на Украине за полгода до начала СВО. Западные страны и Украина не получили желаемых результатов от конфликта с РФ. Этот конфликт бесперспективен, российскую армию не разгромить. Поэтому США нужно смириться со своим провалом, сообщает Al Mayadeen. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Армия США готовила удар по России, а Кремль, наблюдая за действиями Запада вынужден устранить угрозу для своей территории. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. «Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу [для этого]», — рассказал Макгрегор в блоке на YouTube-канале. По его словам, власти РФ сейчас вынуждены нейтрализовать угрозу для своей территории. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, США готовились к конфликту на Украине за полгода до начала СВО. Западные страны и Украина не получили желаемых результатов от конфликта с РФ. Этот конфликт бесперспективен, российскую армию не разгромить. Поэтому США нужно смириться со своим провалом, сообщает Al Mayadeen. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.