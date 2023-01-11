Ополченец Донбасса рассказал, как ему отрезали палец в украинском плену

Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев рассказал, как украинские бойцы отрезали ему палец, когда он был у них в плену. Также он подвергался избиениям и пыткам током.
«В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали и палец отрезали», — поделился Леонид Кудрявцев с РИА Новости. Он также добавил, что украинские военные в первое время держали его гараже.
После этого Кудрявцеву наложили на руку турникеты, чтобы остановить кровь. Потом, надев мешок на голову, перевезли, предположительно в Авдеевку. Там его вновь допрашивали в попытках узнать расположение техники и позиций ополченцев ДНР. В ходе допроса ополченец подвергался пыткам током.
Ранее в Следственном комитете РФ зафиксировали случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Освобожденные бойцы РФ рассказывали об избиении черенком от лопаты и арматурой, сломанных ребрах и простреленных конечностях, пишет MK.RU.
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Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев рассказал, как украинские бойцы отрезали ему палец, когда он был у них в плену. Также он подвергался избиениям и пыткам током. «В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали и палец отрезали», — поделился Леонид Кудрявцев с РИА Новости. Он также добавил, что украинские военные в первое время держали его гараже. После этого Кудрявцеву наложили на руку турникеты, чтобы остановить кровь. Потом, надев мешок на голову, перевезли, предположительно в Авдеевку. Там его вновь допрашивали в попытках узнать расположение техники и позиций ополченцев ДНР. В ходе допроса ополченец подвергался пыткам током. Ранее в Следственном комитете РФ зафиксировали случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Освобожденные бойцы РФ рассказывали об избиении черенком от лопаты и арматурой, сломанных ребрах и простреленных конечностях, пишет MK.RU.