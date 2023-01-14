Российские штурмовики и десантники продвинулись на донецком направлении

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Мобилизация. Свердловская область, спецоперация, буква z, сво
Военнослужащие ВС РФ продвигаются к населенному пункту Соль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ заявило об успешном продвижении российских штурмовых отрядов и подразделений ВДВ на донецком направлении. Военнослужащие ВС РФ продвигаются к населенному пункту Соль в ДНР.

«На донецком направлении штурмовые отряды и подразделения Воздушно-десантных войск… уничтожили более 70 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Также среди потерь ВСУ один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

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Минобороны РФ заявило об успешном продвижении российских штурмовых отрядов и подразделений ВДВ на донецком направлении. Военнослужащие ВС РФ продвигаются к населенному пункту Соль в ДНР. «На донецком направлении штурмовые отряды и подразделения Воздушно-десантных войск… уничтожили более 70 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Также среди потерь ВСУ один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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