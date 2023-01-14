Российские штурмовики и десантники продвинулись на донецком направлении

Военнослужащие ВС РФ продвигаются к населенному пункту Соль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ заявило об успешном продвижении российских штурмовых отрядов и подразделений ВДВ на донецком направлении. Военнослужащие ВС РФ продвигаются к населенному пункту Соль в ДНР.
«На донецком направлении штурмовые отряды и подразделения Воздушно-десантных войск… уничтожили более 70 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Также среди потерь ВСУ один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
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