Звезду «Дома 2» зарезали в Москве, он скончался

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Звезде «Дома 2» нанесли 50 ударов ножом
Звезде «Дома 2» нанесли 50 ударов ножом Фото:

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был зарезан своим приятелем в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Он находился в квартире с другом. Случилась ссора, приятель схватил нож и изрезал Лукина — тот умер на месте», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что Лукину нанесено около 50 ударов в области головы, шеи и тела. Подозреваемым в убийстве является 51-летний Станислав Б. из Дербента, который был задержан полицией на месте происшествия. 

По данным telegram-канала, после совершения преступления Станислав Б. оказался в реанимации с многочисленными травмами: переломами костей лица, резаной раной руки, ушибами и ссадинами. Его госпитализировали сотрудники полиции, при оформлении мужчина потерял сознание и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких; в его крови обнаружили алкоголь. Через два дня подозреваемого выписали из больницы. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства. Лукин участвовал в проекте «Дом-2» с декабря 2016 года по март 2017 года, после чего работал на телеканалах «Матч ТВ» и СТС.

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Бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был зарезан своим приятелем в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщают telegram-каналы. «Он находился в квартире с другом. Случилась ссора, приятель схватил нож и изрезал Лукина — тот умер на месте», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что Лукину нанесено около 50 ударов в области головы, шеи и тела. Подозреваемым в убийстве является 51-летний Станислав Б. из Дербента, который был задержан полицией на месте происшествия.  По данным telegram-канала, после совершения преступления Станислав Б. оказался в реанимации с многочисленными травмами: переломами костей лица, резаной раной руки, ушибами и ссадинами. Его госпитализировали сотрудники полиции, при оформлении мужчина потерял сознание и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких; в его крови обнаружили алкоголь. Через два дня подозреваемого выписали из больницы. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства. Лукин участвовал в проекте «Дом-2» с декабря 2016 года по март 2017 года, после чего работал на телеканалах «Матч ТВ» и СТС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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