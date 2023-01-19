Захарова нашла у бывшего кандидата в президенты США «вирус исключительности»

20 января 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Мария Захарова раскритиковала слова Джона Керри об изменениях климата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего кандидата в президенты США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри, который назвал себя и других посетителей Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Захарова нашла у бывшего кандидата в президенты США «вирус исключительности». «Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Керри выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе сравнил борьбу с изменениями климата со Второй мировой войной. По его словам, за 80% всех выбросов несут ответственность 20 мировых экономик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего кандидата в президенты США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри, который назвал себя и других посетителей Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Захарова нашла у бывшего кандидата в президенты США «вирус исключительности». «Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Керри выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе сравнил борьбу с изменениями климата со Второй мировой войной. По его словам, за 80% всех выбросов несут ответственность 20 мировых экономик.