19 января 2023

Захарова нашла у бывшего кандидата в президенты США «вирус исключительности»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова раскритиковала слова Джона Керри об изменениях климата Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего кандидата в президенты США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри, который назвал себя и других посетителей Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Захарова нашла у бывшего кандидата в президенты США «вирус исключительности».

«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Керри выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе сравнил борьбу с изменениями климата со Второй мировой войной. По его словам, за 80% всех выбросов несут ответственность 20 мировых экономик.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего кандидата в президенты США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри, который назвал себя и других посетителей Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Захарова нашла у бывшего кандидата в президенты США «вирус исключительности». «Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Керри выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе сравнил борьбу с изменениями климата со Второй мировой войной. По его словам, за 80% всех выбросов несут ответственность 20 мировых экономик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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