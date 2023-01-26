Главком украинской армии Валерий Залужный рассказал, что договорился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о поставках новых образцов вооружений на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили озвученный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение», — сообщил Валерий Залужный в соцсетях. Он отметил, что находится в постоянном диалоге с Марком Милли и поблагодарил его за поддержку.
Станы Запада приняли решение о поставке тяжелой военной техники на Украину. Вашингтон направит Киеву 31 танк Abrams, передает RT. Также свои танки Leopard планирует поставить Германия, она также поддержала реэкспорт этих танков из третьих стран. Также свои танки на Украину поставят Марокко, Португалия, Испания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция и Финляндия.
Страны, которые одобрили поставки танков Киеву
URA.RU
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Главком украинской армии Валерий Залужный рассказал, что договорился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о поставках новых образцов вооружений на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили озвученный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение», — сообщил Валерий Залужный в соцсетях. Он отметил, что находится в постоянном диалоге с Марком Милли и поблагодарил его за поддержку. Станы Запада приняли решение о поставке тяжелой военной техники на Украину. Вашингтон направит Киеву 31 танк Abrams, передает RT. Также свои танки Leopard планирует поставить Германия, она также поддержала реэкспорт этих танков из третьих стран. Также свои танки на Украину поставят Марокко, Португалия, Испания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция и Финляндия.