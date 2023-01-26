Главком ВСУ договорился с Вашингтоном о новых поставках вооружений. Инфографика

26 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный обсудил с Вашингтоном поставки новых образцов техники на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком украинской армии Валерий Залужный рассказал, что договорился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о поставках новых образцов вооружений на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили озвученный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение», — сообщил Валерий Залужный в соцсетях. Он отметил, что находится в постоянном диалоге с Марком Милли и поблагодарил его за поддержку. Станы Запада приняли решение о поставке тяжелой военной техники на Украину. Вашингтон направит Киеву 31 танк Abrams, передает RT. Также свои танки Leopard планирует поставить Германия, она также поддержала реэкспорт этих танков из третьих стран. Также свои танки на Украину поставят Марокко, Португалия, Испания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция и Финляндия. Страны, которые одобрили поставки танков Киеву URA.RU

Главком украинской армии Валерий Залужный рассказал, что договорился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о поставках новых образцов вооружений на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили озвученный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение», — сообщил Валерий Залужный в соцсетях. Он отметил, что находится в постоянном диалоге с Марком Милли и поблагодарил его за поддержку. Станы Запада приняли решение о поставке тяжелой военной техники на Украину. Вашингтон направит Киеву 31 танк Abrams, передает RT. Также свои танки Leopard планирует поставить Германия, она также поддержала реэкспорт этих танков из третьих стран. Также свои танки на Украину поставят Марокко, Португалия, Испания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция и Финляндия.