Суд арестовал главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы по делу о коррупции

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Айтишника арестовали на два месяца Фото:

Главный IT-специалист Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Васильев арестован на два месяца по делу о взяточничестве. Приговор вынес Басманный суд Москвы.

«Басманный суд Москвы 27 января арестовал Дмитрия Васильева. Под стражей он пробудет два месяца, до 26 марта», — сообщают «Известия» со ссылкой на корреспондента с места события.

Васильева задержали по обвинению в получении взяток от подрядчиков на сумму 25 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Следственный комитет РФ завел уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, передает ОТР. В здании ФТС прошли обыски, там изъяли документацию.

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Главный IT-специалист Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Васильев арестован на два месяца по делу о взяточничестве. Приговор вынес Басманный суд Москвы. «Басманный суд Москвы 27 января арестовал Дмитрия Васильева. Под стражей он пробудет два месяца, до 26 марта», — сообщают «Известия» со ссылкой на корреспондента с места события. Васильева задержали по обвинению в получении взяток от подрядчиков на сумму 25 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Следственный комитет РФ завел уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, передает ОТР. В здании ФТС прошли обыски, там изъяли документацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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