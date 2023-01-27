Суд арестовал главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы по делу о коррупции

Айтишника арестовали на два месяца
Главный IT-специалист Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Васильев арестован на два месяца по делу о взяточничестве. Приговор вынес Басманный суд Москвы.
«Басманный суд Москвы 27 января арестовал Дмитрия Васильева. Под стражей он пробудет два месяца, до 26 марта», — сообщают «Известия» со ссылкой на корреспондента с места события.
Васильева задержали по обвинению в получении взяток от подрядчиков на сумму 25 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Следственный комитет РФ завел уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, передает ОТР. В здании ФТС прошли обыски, там изъяли документацию.
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