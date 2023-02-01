Психолог раскрыла неожиданный признак несчастливых отношений

Психолог Тозер: отказ праздновать День святого Валентина является признаком несчастливых отношений

01 февраля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

День святого Валентина — это возможность сосредоточиться на своих отношениях, заявила Ди Тозер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Признаком несчастливых отношений является тот факт, что партнеры не празднуют День святого Валентина. Об этом заявила семейный психотерапевт Ди Тозер. «Почти все из них [пар] не были заинтересованы в праздновании этого дня [святого Валентина]», — передает слова Ди Тозер Daily Mail . Также Тозер выделила основные причины, по которым люди не хотят праздновать День всех влюбленных. Некоторые убеждены, что День святого Валентина слишком коммерциализирован. Другие пары уверены, что свою любовь нужно отмечать каждый день, а не ограничиваться этим раз в год, когда повышаются цены на различные подарки. По словам психолога, День святого Валентина является прекрасной возможностью для того, чтобы сосредоточиться на своих отношениях. Ранее семейный психолог Ирина Леонова рассказала, как грамотно супругам распределять финансы. По ее словам, необходимо обсудить финансовые вопросы до вступления в брак, пишут «Дни.ру».

Признаком несчастливых отношений является тот факт, что партнеры не празднуют День святого Валентина. Об этом заявила семейный психотерапевт Ди Тозер. «Почти все из них [пар] не были заинтересованы в праздновании этого дня [святого Валентина]», — передает слова Ди Тозер Daily Mail. Также Тозер выделила основные причины, по которым люди не хотят праздновать День всех влюбленных. Некоторые убеждены, что День святого Валентина слишком коммерциализирован. Другие пары уверены, что свою любовь нужно отмечать каждый день, а не ограничиваться этим раз в год, когда повышаются цены на различные подарки. По словам психолога, День святого Валентина является прекрасной возможностью для того, чтобы сосредоточиться на своих отношениях. Ранее семейный психолог Ирина Леонова рассказала, как грамотно супругам распределять финансы. По ее словам, необходимо обсудить финансовые вопросы до вступления в брак, пишут «Дни.ру».