ХМАО и ЯНАО вошли в тройку регионов-лидеров по сбору налогов в бюджет РФ

ХМАО и ЯНАО вошли в топ-3 регионов-лидеров РФ по налоговым сборам. По итогам 2022 года 70 регионов собрали налогов больше, чем в 2021 году, сообщили аналитики службы FinExpertiza.
«Наибольший прирост отмечался в Иркутской области (+232%) за счет налога на добычу газа. Далее следуют главные нефтегазовые субъекты РФ — Ямало-Ненецкий (+30,8%) и Ханты-Мансийский автономные округа (+13%)», — приводят «Известия» данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Специалисты проводили исследование на основе данных Федеральной налоговой службы. Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, принесли в бюджет РФ около 40% поступлений.
Ранее сообщалось, что по итогам марта 2022 года Югра и Ямал стали лидерами по налоговым сборам среди регионов России. Общая сумма составила 4,1 трлн рублей, что на 34,5% больше, чем в прошлом году.
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ХМАО и ЯНАО вошли в топ-3 регионов-лидеров РФ по налоговым сборам. По итогам 2022 года 70 регионов собрали налогов больше, чем в 2021 году, сообщили аналитики службы FinExpertiza. «Наибольший прирост отмечался в Иркутской области (+232%) за счет налога на добычу газа. Далее следуют главные нефтегазовые субъекты РФ — Ямало-Ненецкий (+30,8%) и Ханты-Мансийский автономные округа (+13%)», — приводят «Известия» данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Специалисты проводили исследование на основе данных Федеральной налоговой службы. Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, принесли в бюджет РФ около 40% поступлений. Ранее сообщалось, что по итогам марта 2022 года Югра и Ямал стали лидерами по налоговым сборам среди регионов России. Общая сумма составила 4,1 трлн рублей, что на 34,5% больше, чем в прошлом году.