Джонсон предложит свою кандидатуру на должность генсека НАТО

23 февраля 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон назвал должность генсека НАТО хорошей Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Рада». «Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Рада». По его мнению, это отличная идея. Ранее на официальном сайте российского посольства в Лондоне было опубликовано мнение, что комментарий экс-британского премьера Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре в прошлом году, говорит о его неадекватности. Там выразили мнение, что слова Джонсона направлены на эскалацию украинского конфликта.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Рада». «Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Рада». По его мнению, это отличная идея. Ранее на официальном сайте российского посольства в Лондоне было опубликовано мнение, что комментарий экс-британского премьера Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре в прошлом году, говорит о его неадекватности. Там выразили мнение, что слова Джонсона направлены на эскалацию украинского конфликта.