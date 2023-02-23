23 февраля 2023

Джонсон предложит свою кандидатуру на должность генсека НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
Борис Джонсон назвал должность генсека НАТО хорошей Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Рада».

«Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Рада». По его мнению, это отличная идея.

Ранее на официальном сайте российского посольства в Лондоне было опубликовано мнение, что комментарий экс-британского премьера Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре в прошлом году, говорит о его неадекватности. Там выразили мнение, что слова Джонсона направлены на эскалацию украинского конфликта.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Рада». «Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Рада». По его мнению, это отличная идея. Ранее на официальном сайте российского посольства в Лондоне было опубликовано мнение, что комментарий экс-британского премьера Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре в прошлом году, говорит о его неадекватности. Там выразили мнение, что слова Джонсона направлены на эскалацию украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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