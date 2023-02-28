Американский политик предложила Зеленскому поцеловать ее в «черный зад»

01 марта 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

В США грубо обратились к Владимиру Зеленскому из-за помощи Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский политик Лаверн Спайсер предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот поцеловал ее в «черный зад». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter. «Зеленский может поцеловать меня в черный зад, если думает, что мы отправляем сыновей и дочерей Америки бороться за его схему отмывания денег!» — заявила Лаверн Спайсер в соцсети Twitter. Один из комментаторов под никнеймом Грег Уишелт предложил, чтобы украинский лидер поцеловал его в «белый зад». Другой пользователь его поддержал. Ранее Спайсер заявила, что американцы должны обращать внимание на проблемы в своей стране и им плевать на Украину. Она подчеркнула, что Киев ищет деньги и при помощи конфликта проворачивает крупнейшую аферу. Также член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин высказала мнение, что президент США Джо Байден приезжал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего коллегу Владимира Зеленского. В соцсети Twitter она написала, что американский лидер втягивает всех в мировую войну.

Американский политик Лаверн Спайсер предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот поцеловал ее в «черный зад». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter. «Зеленский может поцеловать меня в черный зад, если думает, что мы отправляем сыновей и дочерей Америки бороться за его схему отмывания денег!» — заявила Лаверн Спайсер в соцсети Twitter. Один из комментаторов под никнеймом Грег Уишелт предложил, чтобы украинский лидер поцеловал его в «белый зад». Другой пользователь его поддержал. Ранее Спайсер заявила, что американцы должны обращать внимание на проблемы в своей стране и им плевать на Украину. Она подчеркнула, что Киев ищет деньги и при помощи конфликта проворачивает крупнейшую аферу. Также член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин высказала мнение, что президент США Джо Байден приезжал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего коллегу Владимира Зеленского. В соцсети Twitter она написала, что американский лидер втягивает всех в мировую войну.