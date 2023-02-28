28 февраля 2023

Американский политик предложила Зеленскому поцеловать ее в «черный зад»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
В США грубо обратились к Владимиру Зеленскому из-за помощи Украине Фото:
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Американский политик Лаверн Спайсер предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот поцеловал ее в «черный зад». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

«Зеленский может поцеловать меня в черный зад, если думает, что мы отправляем сыновей и дочерей Америки бороться за его схему отмывания денег!» — заявила Лаверн Спайсер в соцсети Twitter. Один из комментаторов под никнеймом Грег Уишелт предложил, чтобы украинский лидер поцеловал его в «белый зад». Другой пользователь его поддержал.

Ранее Спайсер заявила, что американцы должны обращать внимание на проблемы в своей стране и им плевать на Украину. Она подчеркнула, что Киев ищет деньги и при помощи конфликта проворачивает крупнейшую аферу. Также член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин высказала мнение, что президент США Джо Байден приезжал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего коллегу Владимира Зеленского. В соцсети Twitter она написала, что американский лидер втягивает всех в мировую войну.

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Американский политик Лаверн Спайсер предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот поцеловал ее в «черный зад». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter. «Зеленский может поцеловать меня в черный зад, если думает, что мы отправляем сыновей и дочерей Америки бороться за его схему отмывания денег!» — заявила Лаверн Спайсер в соцсети Twitter. Один из комментаторов под никнеймом Грег Уишелт предложил, чтобы украинский лидер поцеловал его в «белый зад». Другой пользователь его поддержал. Ранее Спайсер заявила, что американцы должны обращать внимание на проблемы в своей стране и им плевать на Украину. Она подчеркнула, что Киев ищет деньги и при помощи конфликта проворачивает крупнейшую аферу. Также член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин высказала мнение, что президент США Джо Байден приезжал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего коллегу Владимира Зеленского. В соцсети Twitter она написала, что американский лидер втягивает всех в мировую войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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