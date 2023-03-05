05 марта 2023

Экс-советник Пентагона Макгрегор пообещал Украине судьбу Вьетнама

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США бросят Киев сразу после поражения ВСУ, считает Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты бросят президента Украины Владимира Зеленского и его команду сразу после военного поражения украинской стороны. С Киевом они поступят так же, как поступили в конфликте с Вьетнамом. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал», — сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру. Полковник отметил, что США в любой момент могут переключиться с темы Украины на другой новостной сюжет, если ситуация будет складываться не в их пользу.

Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский непременно воспользуется имеющимися на Западе недвижимостью и счетами после или до завершения спецоперации и покинет родину. Также офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Зеленского ожидает разгром по итогам спецоперации и повторение судьбы Адольфа Гитлера.

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Соединенные Штаты бросят президента Украины Владимира Зеленского и его команду сразу после военного поражения украинской стороны. С Киевом они поступят так же, как поступили в конфликте с Вьетнамом. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал», — сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру. Полковник отметил, что США в любой момент могут переключиться с темы Украины на другой новостной сюжет, если ситуация будет складываться не в их пользу. Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский непременно воспользуется имеющимися на Западе недвижимостью и счетами после или до завершения спецоперации и покинет родину. Также офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Зеленского ожидает разгром по итогам спецоперации и повторение судьбы Адольфа Гитлера.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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