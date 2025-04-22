МИД Израиля отказался от своих соболезнований по поводу смерти Папы Римского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД Израиля удалил посты в соцсетях с соболезнованиями по поводу смерти Папы Римского
МИД Израиля удалил посты в соцсетях с соболезнованиями по поводу смерти Папы Римского Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Израильский МИД удалил свои публикации, где приносил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Соответствующая информация основывается на удаленных в социальных сетях постах министерства. 

«Покойся с миром, папа Франциск. Да будет благословенна его память», — говорилось в публикациях министерства в соцсетях, которые позже были удалены. Также к этому посту было прикреплено фото, где Франциск стоит у Стены плача. 

Представитель МИД Израиля объяснил изданию The Jerusalem Post, что эти посты были опубликованы по ошибке. Кроме того, официальные лица напомнили о заявлениях, которые Франциск делал в связи с противостоянием между Израилем и группировкой ХАМАС.

В Ватикане ранее сообщили, что Папа Римский умер из-за инсульта головного мозга в 88 лет. Он долгое время вел борьбу с последствиями пневмонии, передает VSE42.RU. Пользователи букмекерской площадки Polymarket считают, что новым Папой могут стать кардиналы Пьетро Паролин и Луис Антонио Гоким Тагле. У первого, по оценкам агентства, 32% шансов на победу, у второго — 23%, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильский МИД удалил свои публикации, где приносил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Соответствующая информация основывается на удаленных в социальных сетях постах министерства.  «Покойся с миром, папа Франциск. Да будет благословенна его память», — говорилось в публикациях министерства в соцсетях, которые позже были удалены. Также к этому посту было прикреплено фото, где Франциск стоит у Стены плача.  Представитель МИД Израиля объяснил изданию The Jerusalem Post, что эти посты были опубликованы по ошибке. Кроме того, официальные лица напомнили о заявлениях, которые Франциск делал в связи с противостоянием между Израилем и группировкой ХАМАС. В Ватикане ранее сообщили, что Папа Римский умер из-за инсульта головного мозга в 88 лет. Он долгое время вел борьбу с последствиями пневмонии, передает VSE42.RU. Пользователи букмекерской площадки Polymarket считают, что новым Папой могут стать кардиналы Пьетро Паролин и Луис Антонио Гоким Тагле. У первого, по оценкам агентства, 32% шансов на победу, у второго — 23%, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...