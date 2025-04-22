МИД Израиля отказался от своих соболезнований по поводу смерти Папы Римского

Израильский МИД удалил свои публикации, где приносил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Соответствующая информация основывается на удаленных в социальных сетях постах министерства.
«Покойся с миром, папа Франциск. Да будет благословенна его память», — говорилось в публикациях министерства в соцсетях, которые позже были удалены. Также к этому посту было прикреплено фото, где Франциск стоит у Стены плача.
Представитель МИД Израиля объяснил изданию The Jerusalem Post, что эти посты были опубликованы по ошибке. Кроме того, официальные лица напомнили о заявлениях, которые Франциск делал в связи с противостоянием между Израилем и группировкой ХАМАС.
В Ватикане ранее сообщили, что Папа Римский умер из-за инсульта головного мозга в 88 лет. Он долгое время вел борьбу с последствиями пневмонии, передает VSE42.RU. Пользователи букмекерской площадки Polymarket считают, что новым Папой могут стать кардиналы Пьетро Паролин и Луис Антонио Гоким Тагле. У первого, по оценкам агентства, 32% шансов на победу, у второго — 23%, пишет RT.
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