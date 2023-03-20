Военный аналитик поправил Медведева, спутавшего российские ракеты

Военный аналитик Михайлов напомнил Медведеву о ракете «Циркон», угрожающей Западу
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Политсовет партии
Дмитрий Медведев посоветовал судьям Международного уголовного суда «смотреть в небо» Фото:

Заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев мог перепутать ракеты «Оникс» и «Циркон», так как именно вторая обладает гиперзвуковой скоростью, о которой говорил зампред. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее Дмитрий Медведев в своем telegram-канале посоветовал судьям Международного уголовного суда (МУС) «смотреть в небо» в ожидании российского гиперзвукового «Оникса». Так зампред Совбеза отреагировал на выданный ордер, в том числе на арест Путина.

«Я видел этот пост, но надо сказать, что раз Дмитрий Анатольевич имел в виду применение гиперзвукового оружия из Северного моря, то логично предположить, что речь идет о гиперзвуковой ракете морского базирования. Видимо, Дмитрий Анатольевич мог подразумевать гиперзвуковую ракету „Циркон“, которая действительно обладает гиперзвуковой скоростью, превышает девять чисел маха и как раз является ракетой морского базирования», — сказал Александр Михайлов.

Как объяснил военный аналитик, «Оникс» является еще советской разработкой. «Она действительно была самой быстрой противокорабельной ракетой во времена противостояния США и Советского союза в Холодной войне, потому что это разработки 70-80-х годов. „Оникс“ способен преодолевать скорость от 2.5 до 3 чисел маха, то есть, это сверхзвуковая ракета морского базирования, которая позволяет поражать цели надводные и сухопутные», — уточнил эксперт.

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Заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев мог перепутать ракеты «Оникс» и «Циркон», так как именно вторая обладает гиперзвуковой скоростью, о которой говорил зампред. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Ранее Дмитрий Медведев в своем telegram-канале посоветовал судьям Международного уголовного суда (МУС) «смотреть в небо» в ожидании российского гиперзвукового «Оникса». Так зампред Совбеза отреагировал на выданный ордер, в том числе на арест Путина. «Я видел этот пост, но надо сказать, что раз Дмитрий Анатольевич имел в виду применение гиперзвукового оружия из Северного моря, то логично предположить, что речь идет о гиперзвуковой ракете морского базирования. Видимо, Дмитрий Анатольевич мог подразумевать гиперзвуковую ракету „Циркон“, которая действительно обладает гиперзвуковой скоростью, превышает девять чисел маха и как раз является ракетой морского базирования», — сказал Александр Михайлов. Как объяснил военный аналитик, «Оникс» является еще советской разработкой. «Она действительно была самой быстрой противокорабельной ракетой во времена противостояния США и Советского союза в Холодной войне, потому что это разработки 70-80-х годов. „Оникс“ способен преодолевать скорость от 2.5 до 3 чисел маха, то есть, это сверхзвуковая ракета морского базирования, которая позволяет поражать цели надводные и сухопутные», — уточнил эксперт.
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