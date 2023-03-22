22 марта 2023

Посол Антонов счел безответственным отношение США к поставкам боеприпасов с ураном

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, армия, военные, погрузка, полигон еланский, перевозка боеприпасов
Анатолий Антонов отметил, что ВСУ используют западное вооружение для ударов по мирному населению Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявление властей США о том, что боеприпасы с обедненным ураном являются обычным типом вооружений, является безответственным. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. Похоже, просвещенный Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — цитирует слова Анатолия Антонова ТАСС.

Посол отметил, что Украина в режиме нон-стоп получает смертоносные вооружения. Затем они используются для уничтожения мирной инфраструктуры и населения.

О планах поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном ранее заявила Великобритания. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее «ядерные компоненты», со стороны РФ последует реакция на поставки. В США посчитали, что обедненный уран не представляет радиационной угрозы и не приближается к сфере ядерного оружия.

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Заявление властей США о том, что боеприпасы с обедненным ураном являются обычным типом вооружений, является безответственным. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. Похоже, просвещенный Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — цитирует слова Анатолия Антонова ТАСС. Посол отметил, что Украина в режиме нон-стоп получает смертоносные вооружения. Затем они используются для уничтожения мирной инфраструктуры и населения. О планах поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном ранее заявила Великобритания. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее «ядерные компоненты», со стороны РФ последует реакция на поставки. В США посчитали, что обедненный уран не представляет радиационной угрозы и не приближается к сфере ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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