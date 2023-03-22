Посол Антонов счел безответственным отношение США к поставкам боеприпасов с ураном

Заявление властей США о том, что боеприпасы с обедненным ураном являются обычным типом вооружений, является безответственным. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. Похоже, просвещенный Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — цитирует слова Анатолия Антонова ТАСС.
Посол отметил, что Украина в режиме нон-стоп получает смертоносные вооружения. Затем они используются для уничтожения мирной инфраструктуры и населения.
О планах поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном ранее заявила Великобритания. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее «ядерные компоненты», со стороны РФ последует реакция на поставки. В США посчитали, что обедненный уран не представляет радиационной угрозы и не приближается к сфере ядерного оружия.
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