В Молдавии начались учения спецназа НАТО

27 марта 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

В учениях в Молдавии помимо самой республики участвуют Великобритания, Румыния и США Фото: Министерство обороны Великобритании На территории республики Молдавии начались военные учения с участием Великобритании, Румынии и США и самого Кишенева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики. «Учения проводятся с целью обмена опытом между военным спецназом четырех стран, а также повышения оперативной совместимости. <…> Военнослужащие НАТО [принимают участие] вместе со своими коллегами из Румынии, США и Великобритании», — сообщается на официальном сайте министерства страны. В ходе учений участники отрабатывают навыки стрельбы, прыжки с парашютом и полевые маневры. Учения пройдут до 7 апреля. Ранее сообщалось, что Румыния устраивает масштабные учения НАТО. В них предполагалось участие 12 стран. Молдавия в начале марта также анонсировала проведение учений с резервистами, пишет RT.

На территории республики Молдавии начались военные учения с участием Великобритании, Румынии и США и самого Кишенева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики. «Учения проводятся с целью обмена опытом между военным спецназом четырех стран, а также повышения оперативной совместимости. <…> Военнослужащие НАТО [принимают участие] вместе со своими коллегами из Румынии, США и Великобритании», — сообщается на официальном сайте министерства страны. В ходе учений участники отрабатывают навыки стрельбы, прыжки с парашютом и полевые маневры. Учения пройдут до 7 апреля. Ранее сообщалось, что Румыния устраивает масштабные учения НАТО. В них предполагалось участие 12 стран. Молдавия в начале марта также анонсировала проведение учений с резервистами, пишет RT.