В Молдавии начались учения спецназа НАТО

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
В учениях в Молдавии помимо самой республики участвуют Великобритания, Румыния и США Фото:

На территории республики Молдавии начались военные учения с участием Великобритании, Румынии и США и самого Кишенева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Учения проводятся с целью обмена опытом между военным спецназом четырех стран, а также повышения оперативной совместимости. <…> Военнослужащие НАТО [принимают участие] вместе со своими коллегами из Румынии, США и Великобритании», — сообщается на официальном сайте министерства страны. В ходе учений участники отрабатывают навыки стрельбы, прыжки с парашютом и полевые маневры. Учения пройдут до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что Румыния устраивает масштабные учения НАТО. В них предполагалось участие 12 стран. Молдавия в начале марта также анонсировала проведение учений с резервистами, пишет RT.

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На территории республики Молдавии начались военные учения с участием Великобритании, Румынии и США и самого Кишенева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики. «Учения проводятся с целью обмена опытом между военным спецназом четырех стран, а также повышения оперативной совместимости. <…> Военнослужащие НАТО [принимают участие] вместе со своими коллегами из Румынии, США и Великобритании», — сообщается на официальном сайте министерства страны. В ходе учений участники отрабатывают навыки стрельбы, прыжки с парашютом и полевые маневры. Учения пройдут до 7 апреля. Ранее сообщалось, что Румыния устраивает масштабные учения НАТО. В них предполагалось участие 12 стран. Молдавия в начале марта также анонсировала проведение учений с резервистами, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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