В России стартовал главный конкурс для школьников с призами до 1 млн рублей

28 марта 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко поприветствовал участников «Большой перемены» Фото: пресс-служба АНО «Большая Перемена» В России начался конкурс «Большая перемена» для школьников, в котором могут выиграть до одного миллиона рублей на запуск стартапа. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Церемония открытия прошла 28 марта на Ледовой арене «Шайба» Федеральной территории «Сириус». Перед победителями трех сезонов выступил Сергей Кириенко. «Вы можете реализовать любую, самую смелую мечту. Но, ребята, если вы можете, значит — вы должны. Должны идти вперед и не останавливаться, заботиться не только о себе, но и о тех, кто рядом, передавать свой опыт и свои знания тем, кто идет за вами следом», — сказал он, передает пресс-служба АНО «Большая Перемена». На сайте конкурса указано, что участники могут получить призы от 200 тысяч рублей до одного миллиона на реализацию своих стартапов и образование. Также Кириенко рассказал о проекте выпускницы конкурса Алины Амировой из Пермского края, которая решила создать волонтерский корпус «Большой перемены». Выпускники конкурса будут делиться знаниями и опытом с младшими участниками. Проект уже запустили, отметил Кириенко. По предложению победителей конкурса в новом сезоне педагоги-наставники, которые готовили победителей, отправятся в путешествие по югу России. До этого в таком туре побывали победители «Большой перемены», которые являются учащимися пятых-седьмых классов. Организаторами «Большой перемены» являются «Росмолодежь», АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Инициативу поддерживают Минпросвещения и Минобрнауки РФ. Помимо денежного приза на образование и запуск стартапа участники могут выиграть стажировки в крупнейших российских компаниях, путевки в лагерь «Артек» или путешествия по уникальным маршрутам России. Генеральными партнерами конкурса выступают РЖД, Сбербанк, VK, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России начался конкурс «Большая перемена» для школьников, в котором могут выиграть до одного миллиона рублей на запуск стартапа. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Церемония открытия прошла 28 марта на Ледовой арене «Шайба» Федеральной территории «Сириус». Перед победителями трех сезонов выступил Сергей Кириенко. «Вы можете реализовать любую, самую смелую мечту. Но, ребята, если вы можете, значит — вы должны. Должны идти вперед и не останавливаться, заботиться не только о себе, но и о тех, кто рядом, передавать свой опыт и свои знания тем, кто идет за вами следом», — сказал он, передает пресс-служба АНО «Большая Перемена». На сайте конкурса указано, что участники могут получить призы от 200 тысяч рублей до одного миллиона на реализацию своих стартапов и образование. Также Кириенко рассказал о проекте выпускницы конкурса Алины Амировой из Пермского края, которая решила создать волонтерский корпус «Большой перемены». Выпускники конкурса будут делиться знаниями и опытом с младшими участниками. Проект уже запустили, отметил Кириенко. По предложению победителей конкурса в новом сезоне педагоги-наставники, которые готовили победителей, отправятся в путешествие по югу России. До этого в таком туре побывали победители «Большой перемены», которые являются учащимися пятых-седьмых классов. Организаторами «Большой перемены» являются «Росмолодежь», АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Инициативу поддерживают Минпросвещения и Минобрнауки РФ. Помимо денежного приза на образование и запуск стартапа участники могут выиграть стажировки в крупнейших российских компаниях, путевки в лагерь «Артек» или путешествия по уникальным маршрутам России. Генеральными партнерами конкурса выступают РЖД, Сбербанк, VK, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос».